◆オープン戦巨人３―０楽天（２１日・東京ドーム）巨人の育成右腕、エルビス・ルシアーノ投手（２６）が３―０の９回から６番手で登板。前日２０日から連投し、１回を無安打無失点に抑えて２セーブ目を挙げた。これでキャンプ中の練習試合から８試合連続無失点とした。まずは先頭の黒川をわずか１球で中飛に打ち取って１アウト。続く浅村を一邪飛に仕留めると、最後は代打・鈴木大をフルカウントから１５２キロで遊飛に仕留