◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、２番人気に支持されたキャリア１戦のゴティアーモ（美浦・森一誠厩舎、父リオンディーズ）は７着に敗れた。出遅れ気味のスタートで後方からの競馬となり、最後の直線で狭いインから鋭く伸びてきたが、前をかわせる力は残っていなかった。ゴティアーモは１２月６日の新馬戦を１馬身３／４差で快勝。３か月半ぶりで重賞初