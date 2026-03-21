◆女子プロゴルフツアーＶポイント×ＳＭＢＣレディス第２日（２１日、千葉・紫ＣＣすみれＣ＝６７３１ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、２位から出た昨季年間女王の佐久間朱莉（しゅり、大東建託）が２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算２アンダーの単独首位に浮上。今季２勝目＆通算６勝目に王手をかけた。７０と伸ばした神谷そら（郵船ロジスティクス）と笠りつ子（ＰＧＭ）が１アンダーでトップと１打差