ミュージカルのタイトルを中国語で表すとどう書く？「なるほど！」と意外な発見があるかも！中国語で「猫」の意味は？中国語で「猫」と表すミュージカルはなんでしょうか？ヒントは、登場するのは“猫だけ”です！いったい、中国語で「猫」と表すミュージカルとは……？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「キャッツ」でした！「キャッツ」は、夜のゴミ捨て場に集まった個性豊かな