◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）中山の３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、７番人気のクリスレジーナ（栗東・高野友和厩舎、父エピファネイア）は１０着に終わった。母ファンディーナは１７年フラワーＣを制していたが、母子Ｖとはならなかった。１月のデビュー戦はキタサンブラック半弟ラルクアンレーヴが出走し、注目された一戦。早々と先手を奪うと最後まで脚を伸ばして完勝した。母は