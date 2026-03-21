◆オープン戦ソフトバンク５―７広島（２１日・みずほペイペイドーム）広島のドラフト２位・斉藤汰直投手（亜大）の勝ちパターン入りが急浮上した。この日は７回に登板し２奪三振で無失点。笹川の７球目に自己最速を１キロ更新する１５６キロをマークし、空振り三振を奪った。新井監督は当初、勝ちパターン入りを「あまり考えづらい」としていたが「いいものを見せてくれているので、ビハインドだけじゃなしに同点、もしく