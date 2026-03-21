◆オープン戦中日２―２ロッテ（２１日・バンテリンドーム）中日のドラフト２位・桜井頼之介投手（東北福祉大）が開幕ローテーション入りを決めた。先発して５回３安打無失点の好投。オープン戦は４試合で計１６イニングを無失点と抜群の成績を残した。試合後、井上一樹監督は「丸というか、二重丸をあげていい。数字だけでなく、マウンドさばき、立ち振る舞い、投げている球も」と絶賛。ローテ入りも「合格。二重丸です。頭数