女性の離婚したい理由は「金・暴力・女」「人口動態統計月報年計」（令和6年厚生労働省調べ）によれば、令和6年の離婚件数は約18万6000組。令和3年の「司法統計年報（家事編）」のデータを見ると、離婚に至る原因は、男女で違いがあることがわかる。どちらも、1位は「性格の不一致」だが、男性側は「精神的に虐待する」、「異性関係」、「家族と仲が悪い」、「浪費」が続くのに対し、女性側は「生活費を渡さない」、「精神的に虐待