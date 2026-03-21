世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。アメリカの「通りすがりに突然…“暴力男”悪事に“報い”も」についてです。◇アメリカ・ジョージア州。ライトアップされた夜の公園を歩く1人の男。そこへ自転車に乗ってやってきた2人の少年。次の瞬間。男は立ち止まると、1人を噴水の中に、もう1人を地面に押し倒しました。男は振り返るも、その場をあとに。警察は通報を受け、男の居場所をすぐに特定。向かった先はなんと、ライブ中