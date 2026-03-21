アメリカとイスラエル、イランの攻撃の応酬が続く中、イランが発射した弾道ミサイルの破片が20日、エルサレムの旧市街に落下しました。イスラエルメディアによりますと20日、イランが発射した弾道ミサイルを迎撃した際に、破片がエルサレムの旧市街に落下しました。ユダヤ教の聖地「嘆きの壁」やイスラム教の聖地「アル・アクサモスク」の近くだということです。死傷者はいなかったということですが、歩道などが破損しました。イス