埼玉―BR東京前半、トライを決める埼玉・長田（11）＝熊谷ラグビー場ラグビーのNTTリーグワン1部第12節第2日は21日、埼玉・熊谷ラグビー場などで3試合が行われ、埼玉はBR東京に31―7で勝ち、11勝目（1敗）を挙げた。WTB長田のトライなどで前半を12―0で折り返し、後半に3トライを加えた。BR東京は7勝5敗。東京ベイは浦安を59―35で退け、10勝2敗。相模原は東京SGを35―32で破り、4勝8敗とした。東京SGは7勝5敗。