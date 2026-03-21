タレントの鈴木亜美さんが警視庁町田警察署の1日署長に就任し、交通安全を呼びかけました。きょう（21日）、町田警察署の1日署長を務めたのはタレントの鈴木亜美さんです。鈴木さんは、警視庁騎馬隊やJリーグ・FC町田ゼルビアのマスコットキャラクター、「ゼルビー」などとパレードを行いました。また、交通安全に関するクイズも行われ、鈴木さんは「今一度交通ルールを確かめてほしい」と呼びかけました。警視庁によりますと、去