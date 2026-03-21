選抜高校野球３日目の２１日、第３試合に登場した北照（北海道）の応援団に、頼もしい助っ人が加わった。同校と同じ北海道小樽市にある道立潮陵高校のチアリーディングで活動する女子生徒のメンバー７人が、アルプススタンドに登場した。野球部の部員でつくる応援団とは今大会の前に合同練習を重ねた。この日は部員たちとダンスを披露し、スタンドを盛り上げた。「おたる潮音頭」に合わせ、ニシン漁で網を投げる動きなどを表現