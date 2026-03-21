昨年のM―1グランプリで優勝した「たくろう」の赤木裕ときむらバンドが21日、福岡市科学展で開幕した企画展「よしもと錯覚研究所〜笑顔でダマされてください！〜」のオープニングセレモニーに出席した。世界的な錯視研究の権威、杉原厚吉氏が監修し、計43組64人の人気よしもと芸人が作品とコラボレーション。見るだけでなく身体を使って体験できる展示も多く、来場者自身が錯覚の中に入り込む感覚を味わえるという。たくろうの