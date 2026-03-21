「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）６番人気のスマートプリエールが重賞初制覇を飾った。２着には９番人気のロンギングセリーヌ、３着には１番人気のイクシードが入った。波乱の結果となった。道中は前半６１秒２のスローペース。４角で馬群が詰まり、最後の直線では馬場の真ん中をスマートプリエールが堂々と抜け出した。テン乗りながらデビュー７年目でＪＲＡ初の重賞タイトルを手にした原は「お待たせしました。これま