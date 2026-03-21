去年11月、現職と新人が同じ得票数で並び、くじ引きで新人が当選した、茨城県の神栖市長選挙。落選した候補からの異議申し立てを受け、きょう、全ての票の再々点検が行われました。去年11月9日に投開票が行われた神栖市の市長選挙は、現職の石田進氏と新人の木内敏之氏の得票数がともに1万6724票で並び、公職選挙法に基づいてくじ引きで新人の木内氏が当選しました。その後、落選した石田氏側が市の選挙管理委員会に異議を申し立て