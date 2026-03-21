ジモティで長年使ったテーブルを譲ったところ、受け取りに来た学生からお礼に「いもきんつば」を手渡された―。そんなエピソードがThreadsに投稿され、「お二人とも素敵」「優しい世界」などの反響が寄せられました。【写真】学生からお礼に渡された「いもきんつば」投稿したのは、夫と2人の子どもと4人で暮らしているJUKI.Hさん（@juki.h28）です。譲ったのは、家族の暮らしの中で長く使ってきたテーブルでした。「主人が独身の時