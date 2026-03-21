結婚して嫁いだ先には、とんでもない天然の夫と義母がいました。日々驚かされることがありながらも、優しい夫と義母との生活に幸せを感じているのです。めいさんは最近、ストレッチ用のゴムバンドで運動をしているそう。そんな姿を見て、夫も自分用のものを購入したそうですが……？第8話夫のゴムバンド【作者コメント】夫はゴムバンドを肩からたすき掛けしたまま、荷物の受け取りに出たらしいです。配達の人も唐突な名前アピー