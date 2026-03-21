＜Vポイント×SMBCレディス2日日◇21日◇紫カントリークラブ すみれコース（千葉県）◇6731ヤード・パー72＞国内女子ツアー第3戦は第2ラウンドが終了した。【ライブ写真】ピンクで魅せる“キューティフル”きょうもコースで映えます多くの選手がスコアを伸ばしあぐねる中、首位と1打差から出た佐久間朱莉も例外ではなく「74」とスコアを落とした。それでも、今季2勝目へ向け、トータル2アンダー・単独首位で最終日を迎える。1