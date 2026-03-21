アメリカのトランプ大統領は20日、イランへの軍事作戦の縮小を検討しているとの考えを示す一方、停戦は望まないと強調しました。トランプ大統領は20日、自身のSNSに、アメリカは「大規模な軍事作戦の縮小を検討していて、目標達成に非常に近づいている」と投稿しました。一方で記者団には、「相手をせん滅しているさなかに停戦などするつもりはない」と強調しました。さらにトランプ氏は19日に追加部隊を派遣しない考えを示してい