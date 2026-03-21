専大松戸の門倉がテンポ良く打たせて取り、4安打1四球で完封した。140キロ台の直球を軸に鋭い変化球をコースに投げ分け、三塁を踏ませなかった。打線は四回に長谷川の先制適時打、柴田の2点三塁打などで4得点。北照は好機が少なく、併殺打や盗塁死などつながりも欠いた。四回以外は無失点と力投した島田を援護できなかった。