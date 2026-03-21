タレント山田邦子（65）が21日、カンテレ「ドっとコネクト」（土曜午前11時20分、正午＝関西地区）に出演。ガラケーを維持してきた理由について明かした。番組では4月からの暮らしの変化について特集。旧来型のガラケーで主に使われてきた3G回線について、NTTドコモが3月をもってサービスを終了することを取り上げた。山田は「それ、連絡来るのよ、すごく。『もう終わりです』みたいな。『連絡ください』って、すげえいっぱい来る