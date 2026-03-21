【モデルプレス＝2026/03/21】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが3月20日、自身のInstagramを更新。妹との2ショットを公開した。【写真】夫は芸人 29歳美女タレント「遺伝子最強」妹との近距離2ショット◆まつきりな、妹との2ショット公開まつきは「姉妹DAY 妹は仕事が休みのたび会いにきてくれます 初めての赤ちゃんだから、もはや家族みんなマメに息子に会いに来てくれる。お兄ちゃんも海外から」とコ