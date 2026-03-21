◆第４０回フラワーＣ（３月２１日、中山競馬場・芝１８００メートル、良）中山の３歳牝馬重賞が１６頭で争われ、５番人気のエアビーアゲイル（栗東・辻野泰之厩舎、父シスキン）は１１着に終わった。同馬は大阪杯を連覇したベラジオオペラの妹。デビュー３戦すべて２０００メートルで使われてきたが、２００メートル短縮した一戦で本領を発揮することができなかった。勝ったのは６番人気のスマートプリエール（原優介騎手）