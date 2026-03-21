プロゴルファー、尾崎将司さん。昨年12月、78歳でこの世を去ったジャンボさんのお別れの会が3月16日、東京都内のホテルで開かれた。＊＊＊【写真を見る】「世界のアヤコ」は髪が真っ白、中嶋常幸は杖を突き…レジェンドたちの“現在の姿”忘れられない笑顔闘志むき出しでフェアウエーをドカドカ歩く。かと思ったら、アプローチが直接カップインし、バンザイして寝っ転がる。300ヤード超えのドライバーだけではなく、時に見