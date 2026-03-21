◆ゴールデンスリッパーステークス・Ｇ１（３月２１日、豪州ローズヒルガーデンズ競馬場・芝１２００メートル、重）２歳戦の超高額賞金レースが１６頭立てで行われ、５番人気のゲストハウス（牡２歳、豪州・Ｍプライス＆ＭケントＪｒ．厩舎、父ホームアフェアーズ）が制覇した。ザック・ロイド騎手とのコンビで最後の直線で内に進路を取ると、パワフルな末脚で差し切った。勝ち時計は１分１０秒５３。同馬は前走のブルーダイヤ