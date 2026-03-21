◆オープン戦巨人―楽天（２１日・東京ドーム）巨人がオープン戦５連勝を飾った。先発のハワードは古巣・楽天相手に５回３安打無失点と好投。初回２死二、三塁のピンチで小郷を１５１キロ直球で見逃し三振に抑えると、２回以降はカーブ、チェンジアップで緩急を巧みに使ってアウトを積み重ねた。前日２０日の楽天戦に続き開幕想定のオーダーで臨んだ攻撃陣。１番キャベッジが初回に打球速度１８５キロ、飛距離１３２メート