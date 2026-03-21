タレントで国際薬膳師の資格を持つ麻木久仁子がパーソナリティを務めるＴＢＳＰｏｄｃａｓｔの新番組「麻木久仁子の薬膳のある暮らし〜心と体、ちょっといい感じ〜」（土曜、１６時頃配信）が２１日から配信スタートした。番組は麻木がリスナーと共に「穏やかで丁寧な暮らし」をデザインし、東洋医学の知恵「薬膳」を軸に、日々の暮らしを「ちょっといい感じ」に整える。麻木は「子育ても仕事も一段落、少し肩の荷を下ろ