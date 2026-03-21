日本ハムの開幕投手を務める伊藤は球に切れがあり、5回を投げて2失点、8奪三振と上々の投球だった。田宮は広角な打撃で2安打をマーク。ヤクルトは山野が6回を3失点にまとめた。長岡がソロ本塁打を含む2安打を放った。