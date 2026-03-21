サルの人気ナンバーワンを決める「選抜総選挙」で優勝した「ダブリュ」＝大分市（高崎山自然動物園提供）野生ニホンザルの餌付けで知られる大分市の高崎山自然動物園は21日、サルの人気ナンバーワンを決める毎年恒例の「選抜総選挙」で、雌の「ダブリュ」が優勝したと発表した。食いしん坊の8歳で、体重は、園が確認している高崎山のサル760匹の中で最も重い12.2キロ。初出場ながら671票を獲得し、365票で2位となった「ヤケイ」