【AFC女子アジアカップ2026】日本女子代表vsオーストラリア女子代表（日本時間3月21日／スタジアム・オーストラリア）【映像】大会ベスト級！なでしこFWの「衝撃ゴラッソ」なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は3月21日、「AFC女子アジアカップ2026」の決勝で開催国のオーストラリア女子代表と対戦。日本時間18時のキックオフを前にスタメンが発表された。2大会ぶり3度目の優勝を目指すなでしこジャパンは、グループステ