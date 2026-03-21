「競泳・日本選手権」（２１日、東京アクアティクスセンター）愛知・名古屋アジア大会（９〜１０月）と、パンパシフィック選手権（８月・米国）の代表選考会を兼ねて行われた。男子２００メートル個人メドレー決勝では、２４年パリ五輪代表の瀬戸大也（ＴＥＡＭＤＡＩＹＡ）が、２分０秒０１で７位と終わった。予選は２分０秒５１で全体６位通過。昨年に腰痛が再発してから練習を積めておらず、年末から練習を再開した。２