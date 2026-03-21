歌手和田アキ子（75）が21日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜午前11時）に生出演。病院のMRI検査で看護師に驚かれたできごとを明かした。病院でMRI検査を受けているときのことを回想。「仕事してから病院に行ったので、化粧をしていた。それで変なことを病院で言った」と前フリをしながら「丸いので金属を調べるので『ブラジャー、金属入ってますよ』とか『インプラントしてます』とか言っ