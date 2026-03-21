千葉市広報広聴課は、2026年3月16日に公式Xを更新。千葉市内在住・在勤・在学の人を対象に、抽選で千葉ロッテマリーンズの公式戦に招待することを発表しました。無料の会員登録をするだけで...Mチケットオンラインでは、3月22日23時59分まで、フレンドシップ協定市 特別招待の申込を受付中です。対象となる席種は、内野指定席（フロア4）。価格は、大人、子供ともに無料。申込可能枚数は、招待おとなが2枚、招待こどもが1枚まで。