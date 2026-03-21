現地３月21日、オーストラリアで開催されている女子アジアカップの決勝で、ニルス・ニールセン監督が率いるなでしこジャパンが開催国オーストラリアと対戦する。この大一番を前に、スターティングメンバーが発表された。グループステージを３戦全勝で突破した日本は、準々決勝でフィリピンに７−０、準決勝でも韓国に４−１と圧倒。ここまで４試合で大量得点を重ね、わずか１失点と攻守両面で圧巻のパフォーマンスを見せてきた