レイカーズは19日（日本時間20日）、敵地でヒートと対戦。134－126で勝利し、連勝記録を今季最長の「8」に伸ばした。ルカ・ドンチッチが圧巻の60得点をマークし、敵地にもかかわらず会場にはMVPチャントが鳴り響いた。八村塁も7得点をマークし、勝利に貢献した。 ■敵地でも「MVPチャント」 前日にロケッツと熱戦を繰り広げたレイカーズ。連戦による疲労は拭えず、この日はヒートに先