◇プロ野球オープン戦 巨人3-0楽天(21日、東京ドーム)巨人が5連勝でオープン戦10勝目に到達しました。初回、先発のハワード投手は2本の安打でピンチを招きますが、5番の小郷裕哉選手をアウトコースいっぱいの151キロストレートで見逃し三振。無失点で切り抜けます。すると、1番に入ったキャベッジ選手が瀧中瞭太投手からストレートをとらえ、ライトへの先頭者ホームラン。飛距離132メートルの特大の一発でした。さらに2回は2本の安