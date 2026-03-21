歌手の鈴木亜美（44）が21日、東京・町田警察署の一日署長を務め、原町田大通りのパレードに参加した。2008年に警視庁新宿署で一日署長を務めて以来、18年ぶりに制服に袖を通すと「40歳過ぎて着れると思ってなかったので、本当に光栄」と顔をほころばせた。自身は神奈川県・座間市出身。「私が初めて友達と電車に乗って遊びにきてたのが町田だったので、私の青春」と町並みに思いを馳せた。なお、今回の一日署長就任にいた