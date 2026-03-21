プロ野球・オリックスは21日に球団公式SNSを更新。WBC(ワールドベースボールクラシック)で世界一に輝いたマチャド投手を祝う写真を投稿しました。ベネズエラ初の世界一に貢献したマチャド投手。投稿された写真にはベネズエラ代表のユニホームを着て国旗やお祝いのケーキを持ったマチャド投手が中央で笑顔を見せており、それを取り囲むオリックス投手陣も笑顔で写っています。投稿には『#マチャド #WBC #世界一 #おめでとう』といっ