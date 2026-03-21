宿舎のスタッフにあいさつする横浜ナイン＝大阪府内第９８回選抜高校野球大会に出場した横浜ナインが２１日、帰浜した。大阪で１２日間の滞在を終えた選手たちは宿舎スタッフに感謝を伝えた後、新幹線に乗り込んだ。横浜は今大会、１回戦で神村学園（鹿児島）と対戦。相手エースの攻略に苦しみ、０−２の完封負けを喫し、連覇を逃した。主将の小野舜友は「悔しい結果に終わってしまった。夏にまた戻ってこられるように、神奈川