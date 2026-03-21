16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した野村弘樹氏と佐伯貴弘氏が、日本ハム・有原航平について言及した。野村氏は「よくいうんですけど、オープン戦は非常に難しくて、特に彼クラスのピッチャーになると良過ぎても心配。有原のように、オープン戦悪ければ悪いで心配」と話し、「経験があるので、スタートが悪くても1年通してやってくれると思います」と続けた。一方、佐伯氏は「いろんなことを