エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が２０日（日本時間２１日）、ホワイトソックスとのオープン戦で死球を受け、途中交代した。「２番・ＤＨ」で出場したトラウトは相手先発右腕、ホセ・ソリアーノから手に死球を受けた。先頭打者のザック・ネトに続く２者連続死球となり、球場には不穏な空気が漂った。トラウトのもとにトレーナーが駆け付けたが、数分後にトラウトは一塁へ歩いて試合続行。ただ２回の第２打席で