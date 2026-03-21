1次Lは9勝3敗で3位通過カーリングの女子世界選手権がカナダ・カルガリーで20日（日本時間21日）に行われた。1次リーグ(L)最終戦で日本代表ロコ・ソラーレは、カナダに5-6で敗れて通算9勝3敗に。1次L3位通過で、決勝トーナメントは試練の組み合わせとなった。スキップ藤澤五月が好ショットを何度も決めた試合だったが、カナダの精度がさらに上回った。藤澤は「耐えきれず終わってしまった」と振り返った。カナダに勝てば1次L2