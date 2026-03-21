春コーデで着まわしやすいカーディガン。おしゃれな着こなしはどう作る？ そんなときは、スタッフさんの「最旬コーデ」をぜひ参考にしてみて。今回は【GU（ジーユー）】から登場した新作カーディガンの魅力とともに、シャレ見えするワンランク上の着こなしを紹介します。 シーズンムードを盛り上げるシアーカーデ 【GU】「シアーリブカーディガ