ホテルニューオータニが、人気キャラクター「リラックマ」とコラボレーションしたスイーツビュッフェ「スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜」を開催する。幕張では5月7日（木）から6月30日（火）まで、大阪では5月9日（土）から6月30日（火）までの期間限定。「ホテルニューオータニ」×「リラックマ」スーパースイーツビュッフェ〜ひだまりのメロン・マンゴー＆ハニー〜開催(C)2026 San-X Co.,