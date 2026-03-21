猫の重症熱性血小板減少症候群の症状は？ 発熱・食欲不振 SFTSに感染した猫は、高熱が続いたり食欲が著しく低下したりすることがあります。 元気がなくなり、ぐったりとした様子が見られるため、普段と異なる行動が続く場合は注意が必要です。 症状が急速に進行することもあるため、早めに動物病院を受診しましょう。 嘔吐・下痢 消化器症状として、嘔吐や下痢が現れることがあります。これらの症状が続くと脱水状態