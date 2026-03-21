回覧板がなかなか回ってこない日々が続き『嫌われているのでは？』と疑心暗鬼に。思い切って隣家に聞いてみると、思いもよらない理由が判明！ ご近所関係で起きた、勘違いから始まる小さな出来事とは──。今回は筆者の知人から聞いたエピソードをご紹介します。 忍び寄る小さな違和感 最近、回覧板がやたら遅く回ってくるようになって、何だか少し落ち着かない気持ちで過ごしていました。 『もしかして、うちを飛ばし