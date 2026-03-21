岡山シーガルズ バレーボール・大同生命SVリーグ女子の岡山シーガルズは21日、滋賀ダイハツアリーナで東レアローズ滋賀と対戦し、3対0で勝利しました。シーガルズは、1月25日からの連敗を13で止めました。