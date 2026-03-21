漫才コンビ・海原やすよともこ、中川家が２１日、カンテレで４月７日に放送される「第６１回上方漫才大賞」（後６時３０分＝関西ローカル）の新ＭＣに就任することが２１日、同局の「上漫Ｐｒｅｍｉｕｍ」内で発表された。２０２０年３月１日に吉本興業の常設劇場「なんばグランド花月」で、劇場の顔である「新看板」にそろって就任した両組。本大会においても圧倒的な実績を誇っており、海原やすよともこは、新人奨励賞から順