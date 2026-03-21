９０年代に巻き起こった美少女アイドル「チャイドル」ブームの火付け役で、女優の野村佑香が４２歳の誕生日を迎え、祝福の声が寄せられている。野村は２１日までに自身のインスタグラムを更新。「この２週間ほどかつてないドライブ感で過ごしてやっと辿り着いた今日一つ歳を重ねました」と報告し、「昨日、定年退職を迎えた母と妹家族とみんなで家族写真撮りにきています」と明かし、赤系のワンピース姿で食事をする様子や